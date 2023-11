Dziś porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że chce zakończyć trwającą rok ciszę na łączach telefonicznych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

„Będę z nim rozmawiał” – oświadczył Scholz 18 listopada, cytowany przez m.in. portal Deutsche Welle. Nie wskazując jednak, kiedy taka rozmowa miałaby nastąpić.

Scholz i Putin ostatni raz rozmawiali przez telefon 2 grudnia 2022 roku. W grudniu ubiegłego roku niemiecki kanclerz mówił, że w przyszłości, po zakończeniu wojny na Ukrainie współpraca z Rosją będzie znowu możliwa. Stąd, jego zdaniem, jest ważne, aby się na ten czas przygotować.

Jednocześnie zmieniają się nastroje w USA. Coraz więcej Amerykanów chce mniejszego zaangażowania w wojnę. Nie przeszkodziło to jednak Pentagonowi ogłosić nowy, już 50. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kierowane laserem rakiety do zwalczania dronów. Łączna wartość obiecanej broni to 425 mln dolarów.

A my dziś pytamy: czy rozmowy kanclerza Niemiec z Putinem w celu zakończenia wojny na Ukrainie maja sens? Czy USA powinny nadal wspierać Ukrainę, czy dążyć do szybszego zakończenia wojny?

O to pyta Daniel Sawicki

