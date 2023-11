Gmina Świebodzin powołuje Społeczną Agencję Najmu. To oferta skierowana do osób, które nie mają mieszkań. Zadanie magistrat realizuje we współpracy z Habitat for Humanity. To właśnie ta organizacja wyłożyła 1,5 miliona złotych na remont ośmiu pustostanów. Teraz zostaną przeznaczone do wynajęcia.

Jak mówi burmistrz Świebodzina, Tomasz Sielicki, to oferta skierowana do konkretnej grupy osób:

Nabór na najem mieszkań ma rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia tego roku.