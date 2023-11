Gmina Świdnica przymierza się do zakupu rowerów dla uczniów i sołtysów wsi. Samorząd trzymał na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota to 150 tysięcy zł. Rowery trafią do uczniów z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świdnicy oraz ze Szkoły Podstawowej w Słonem.

– Pieniądze przeznaczymy na zakup rowerów, stworzymy także miasteczka rowerowe, w których można będzie zdać egzamin na kartę rowerową – mówi wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol.

Rowery elektryczne trafią do sołectw. – Chcemy przekazać je sołtysom – dodaje wójt gminy Świdnica.

Rowery trafią do sołtysów i uczniów w szkole wiosną przyszłego roku.