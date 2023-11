Wojsko zaprasza młodzież szkół średnich do udziału w projekcie edukacyjnym „kalendarz z mundurem”. To już czwarta edycja przedsięwzięcia Ministerstwa Obrony Narodowej skierowanego do uczniów i nauczycieli placówek w całej Polsce.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesności polskiej armii. – Kalendarz zawiera materiały dotyczące dziejów oręża polskiego oraz najważniejsze daty w historii naszego kraju – mówi podporucznik Tomasz Kowalski Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu:

– Sam kalendarz dostępny jest na stronach internetowych ministerstwa, ale również wersji mobilnej. Można go znaleźć także w naszych mediach społecznościowych – zaznacza oficer:

Dodajmy, że realizatorem projektu jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.