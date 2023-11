W Zielonej Górze akcja oddawania krwi! Przed Urzędem Marszałkowskim stanął krwiobus, w którym można oddać ten najcenniejszy lek.

Jak mówi Monika Fabisz-Kołodzińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, w mieście powstają nowe oddziały szpitalne, a lekarze realizują nowe procedury ratujące życie.

– Odczuwamy, że ostatnio zapotrzebowanie na krew jest tu znacznie większe

– dodaje:

Krew oddał dziś m.in. Łukasz Rosochacz, który argumentuje, że udział w akcji jest jego darem dla drugiego człowieka:

Członek zarządu województwa lubuskiego Grzegorz Potęga podkreśla, że akcje oddawania krwi pod Urzędem Marszałkowskim organizowane są cyklicznie.

– Współpracujemy z Regionalnym Krwiodawstwem i Krwiolecznictwem w Zielonej Górze od wielu lat

– dodaje Potęga:

Jak dodaje Monika Fabisz-Kołodzińska zapasy krwi w centrum dość szybko się kurczą. Najmniej jest krwi 0 Rh minus:

Przed pobraniem krwi należy zjeść lekki posiłek. Dawca przejdzie badania i konsultacje lekarskie. Aby zostać krwiodawcą, trzeba mieć od 18 do 65 lat i ważyć co najmniej 50 kilogramów. Akcja potrwa do godziny 13.00. Krwiobus stoi przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze.