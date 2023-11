„Siła w grupie, jak łączyć działania społeczne” to temat spotkania, jakie organizuje Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Propozycja skierowana jest do mieszkańców, którzy podejmują próby wspólnych działań, ale nie wiedzą do końca jak to zrobić. Zaprasza Ewa Batko, rzecznik prezydenta miasta.

Początek środowego o szesnastej.