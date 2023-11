Wojna i związana z nią niepewność znacznie zwiększyła w Rosji zapotrzebowanie na mistyków, jasnowidzów, kursy tarota i magii; na kursy online dotyczące „technik mistycznych” zapisało się w marcu 2023 r. 20 razy więcej osób niż rok wcześniej – poinformował portal Radia Wolna Europa.

Obecna liczba ludzi zajmujących się jasnowidzeniem, magią, wróżeniem czy uzdrawianiem jest niemożliwa do ocenienia. Ostatnie dostępne oficjalne dane dotyczące skali zjawiska pochodzą z 2017 roku. Rosyjska Akademia Nauk informowała wówczas, że w Rosji było około 800 tys. uzdrowicieli i wszelkiej maści okultystów, podczas gdy lekarzy było zaledwie 640 tys.

Jedna z działających online „szkół okultyzmu” oferuje „studia magiczne od podstaw”, „kursy online rozwijające zdolności magiczne” oraz „praktyczną ezoterykę dla początkujących i zaawansowanych” w formie „lekcji na żywo i kursów mistrzowskich”. Czterodniowe seminaria online kosztują 8500 rubli (ok. 92 USD). Inna internetowa „akademia” mistycyzmu oferuje kursy czytania tarota, „magii świec” i obrony przed „złym okiem i klątwami”. Znacznie zwiększyła się też sprzedaż tradycyjnych książek o tematyce religijnej i okultystycznej, a także kart tarota.

Zauważono również, że rosyjskie kanały telewizyjne nadają więcej „mistycznych audycji”, przypomina się stare programy i wprowadza nowe. Jest to wzrost największy od czasów uzdrowiciela Anatolija Kaszpirowskiego, który zasłynął w Rosji i innych krajach postsowieckich po upadku Związku Radzieckiego (cieszył się ogromną popularnością także w Polsce – PAP).

Wolna Europa przytacza opowieść 27-latki z Krasnojarska „Mój chłopak – a raczej były chłopak – służy w rejonie Chersonia. Podejrzewałam, że jest niewierny (…). Miesiąc temu postanowiłam udać się do mistyczki (…) Moje obawy się potwierdziły. Dowiedziałam się tego, co chciałam wiedzieć. To było okropne, że siedziałam i czekałam na niego, podczas gdy on mnie zdradzał – i to nieraz (…) Mistyczka powiedziała mi to dzięki swojej wiedzy na temat magicznych kart (…) Cieszę się, że do niej poszłam. Myślę, że pójdę jeszcze raz i zobaczę, co mnie czeka w przyszłości”.

„Wróżenie z tarota staje się formą magicznego uspokojenia w tych niespokojnych czasach, magiczną pigułką na rozwiązywanie problemów” – powiedziała Wolnej Europie psycholog z Petersburga Jelena Oster. „Jednym z powodów, dla których ludzie są tak silnie przyciągani do magii w takich czasach, jest pragnienie znalezienia stabilności w zmieniającym się świecie. Magia daje poczucie kontroli nad światem zewnętrznym” – dodała. Podkreśliła, że brak wiarygodnych niezależnych kanałów informacyjnych w Rosji doprowadził wielu ludzi do zwrócenia się do wprowadzających w błąd źródeł internetowych, w tym tych handlujących mistycyzmem.

„W erze cyfrowej, kiedy zaciera się granica między rzeczywistością a iluzją, nasza zdolność do krytycznego myślenia została znacznie zmniejszona” – powiedziała Oster. „Korzenie myślenia magicznego sięgają głęboko w przeszłość (…) W świecie pełnym nieoczekiwanych wydarzeń, których nie można przewidzieć, rytuały, zaklęcia, wiara w magiczne amulety itp. tworzą iluzję kontroli” – dodała.