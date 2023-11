40 tys. zł straciła 83-latka z pow. żarskiego, która padła ofiarą oszustów podszywających się pod policjantów. Seniorka dała wiarę przekazanej jej historii o rzekomym wypadku z udziałem córki – poinformowała w niedzielę nadkom. Aneta Berestecka z KPP w Żarach.

Do przestępstwa doszło w środę (8 listopada). 83-latka odebrała telefon od oszustki, która podała się za policjantkę informując, że córka seniorki spowodowała wypadek i potrzebne będą pieniądze na kaucję, by nie trafiła do aresztu.

Niestety, seniorka uwierzyła i będąc przekonana, że pomaga córce oddała przestępcom 40 tys. zł. Po pieniądze przyszedł oszust, który współpracował z fałszywą policjantką.

Nadkom. Berestecka przypomniała, że policjanci nigdy nie żądają gotówki, a kiedy ktoś zadzwoni, podając się za córkę, syna, prokuratora czy policjanta, opowiada o wypadku i prosi, by przekazać pieniądze, najrozsądniej jest się natychmiast rozłączyć oraz niezwłocznie powiadomić o takiej sytuacji policję.