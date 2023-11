Polski Czerwony Krzyż zachęca panie do oddawania krwi! Jest ona lekiem przywracającym zdrowie, ratującym życie chorych oraz ofiar wypadków. Jak wynika z danych statystycznych wśród honorowych krwiodawców zaledwie co czwarta osoba to kobieta.

– „Siła KRWIobiecości” to pierwszy w historii krwiodawstwa ogólnopolski konkurs adresowany do pań – mówi Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektorka lubuskiego oddziału PCK.

Agata Karchut z lubuskiego oddziału PCK dodaje, że kobiety wiele razy pokazywały swoją siłę i solidarność. – W listopadzie sporo miejsca poświęcamy krwiodawcom, szczególnie zachęcamy te osoby, które nigdy nie oddawały krwi – dodaje.

Jak dodaje specjalistka takie działanie może wejść w krew. I to dosłownie. – W Lubuskiem mamy wielopokoleniowe rodziny, które są honorowymi krwiodawcami – dodaje.

W Konkursie PCK mogą wziąć udział kobiety w wieku od 18 do 65 lat, które

do momentu przystąpienia do konkursu przynajmniej trzykrotnie oddały krew. W trakcie trwania kampanii „Siła KRWIobiecości” do końca lutego powinny raz oddać krew, a także zachęcić do oddania krwi inne panie, które do tej pory tego nie robiły.

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Krwiodawca powinien być w dobrym stanie zdrowia, a w dniu oddawania krwi być wypoczętym.

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.