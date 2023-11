Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że umowa koalicyjna zostanie podpisana jeszcze przed Święte Niepodległości.

Podczas spotkania we Wrocławiu były premier podkreślił, że prace nas jej ostatecznym kształtem będą trwały.

„Będziemy gotowi do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości. W piątek liderzy, którzy prowadzili te rozmowy, będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem. Oczywiście wstępnie, bo później w niedzielę będziemy musieli zwołać swoje gremia. Staramy się poważnie traktować ludzi, którzy się w to angażowali, uzyskać akceptację wszystkich środowisk, bo chcę, aby przedstawiciele wszystkich środowisk czuli się za to odpowiedzialni”

– mówił szef PO.

Donald Tusk dodał, że koalicja jest efektem wzajemnego szacunku do siebie wszystkich koalicjantów.

„Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie. Uzgodniliśmy z naszymi partnerami, a na nich też głosowaliście, że wielką szkołą jest przywrócenie wzajemnego szacunku między wami. Nie tylko mojego szacunku do Hołowni, czy Czarzastego, czy waszego szacunku do mnie, czy mojego do grupy wyborców. Chodzi o to, żebyśmy szanowali wszyscy siebie nawzajem. I własne wybory”