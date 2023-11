W kalendarzu świąt nietypowych przypada dziś Dzień Gospodyni Domowej. Dawniej gosposia była w każdym szanującym się domu. Oprócz guwernantki osoba krzątająca się po kuchni i dbająca o czystość była wręcz nieodzowna. Dziś rola gospodyni na przestrzeni wielu lat uległa przemianie.

Współcześnie pary dzielą się zadaniami ustalając wspólny zakres obowiązków i prac do wykonania. Mężczyzna w kuchni nie jest już dziś czymś niespotykanym. Są też role, które same kobiety chętnie przejmują. Jak mówią Lubuszanie, ważne jest to, aby osiągnąć razem ten złoty środek. – Wówczas na stole pachnie, a i dom będzie schludny – podkreślają: