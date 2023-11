Kompleks sportowy Arena zaprasza aktywnych mieszkańców Żagania oraz turystów do udziału w 10. edycji Biegu Niepodległości. Organizatorzy przygotowali kilka biegów dla dzieci oraz bieg główny dla dorosłych.

Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. – Udział zgłosiło do tej pory ponad trzysta osób do biegu głównego. Zachęcamy do włożenia biało-czerwonych koszulek i zabrania ze sobą flag – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

– Trasa biegu powinna zadowolić biegaczy. Nie zabraknie terenów leśnych – zaznacza Łukasz Kudła:

Dodajmy, że biegi dzieci rozpoczynają się od godziny 9.45. Bieg główny zaplanowano na godzinę 11.11.