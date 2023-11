Zarzut rozboju na sprzedawcy sklepu rowerowego usłyszeli 23- i 26-latek ze Szprotawy. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im nawet do 15 lat więzienia – poinformował w czwartek sierż. sztab. Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

„Młodszy z mężczyzn ma także postawiony zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, którego zaatakował podczas czynności związanych z jego zatrzymaniem”

– dodał Szlachetko

Do przestępstwa, o które są podejrzani obaj mężczyźni, doszło tydzień temu (26 października) w Szprotawie. Po wejściu do jednego z tamtejszych sklepów rowerowych jeden z nich miał zaatakować sprzedawcę i bić go pięściami. W tym czasie jego kompan wyciągnął z kasy 2 tys. zł. Potem obaj uciekli.

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia o napadzie, komendant miejscowego komisariatu ogłosił alarm. Dzięki podjętym działaniom funkcjonariusze szybko zatrzymali podejrzanych. W trakcie zatrzymania jeden z nich naruszył nietykalność cielesną policjanta.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych, a sąd do tego wniosku przychylił się. Młodzi ludzie spędzą w areszcie trzy miesiące i czeka ich proces pod zarzutem poważnego przestępstwa.