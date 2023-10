We Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny na wielu cmentarzach zostaną odprawione msze św. oraz procesje z modlitwami w intencji zmarłych. Tradycyjnie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 1 listopada nabożeństwa z udziałem biskupów odbędą się w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Głogowie.

Jak wskazał rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha, pierwsze dni nadchodzącego miesiąca, a zwłaszcza obchodzona 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych oraz wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. Dzień Zaduszny (2 listopada), stanowią okazję do bardziej intensywnej modlitwy za zmarłych.

Głogów

W Głogowie, na cmentarzu w Brzostowie (dzielnica miasta), procesja w Dniu Wszystkich Świętych wyruszy o godz. 12.30, a około 13.00 rozpocznie się msza święta. Natomiast na cmentarzu przy ul. Legnickiej procesja została zaplanowana na 14.30, a msza na 15.00. Modlitwom na cmentarzu przy ul. Legnickiej będzie przewodniczył biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.

Gorzów Wielkopolski

Na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. 1 listopada o godz. 14.00 procesja wyruszy od drugiej nowej bramy, a po jej zakończeniu odbędzie się msza święta w cmentarnej kaplicy miejskiej pod przewodnictwem biskupa Pawła Sochy. Procesja z modlitwami za zmarłych na Cmentarzu Świętokrzyskim w Gorzowie zostanie odprawiona 2 listopada o godz. 16.00.

Zielona Góra

W Zielonej Górze 1 listopada, na tzw. nowej części Cmentarza Komunalnego msza święta odbędzie się o godz. 12.00, a po niej procesja. Na tzw. starej części nekropolii o godz. 14.00 odbędzie się procesja, a po niej masz święta. Modlitwom na starej części cmentarza będzie przewodniczył biskup Adrian Put.

Wszystkich Świętych – święto tych, którzy osiągnęli Niebo

W uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) Kościół oddaje cześć wszystkim świętym, nie tylko oficjalnie wyniesionym do chwały ołtarzy, ale także tym niezliczonym mężczyznom i kobietom, których świętość, ukryta przed światem, znana jest jedynie Bogu.

2 listopada – wspomnienie wszystkich zmarłych

W Dniu Zadusznym (2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) Kościół odprawia msze św. w intencji zmarłych i modli się za nich. Zmarli otrzymują przez to duchową pomoc, a wierni żyjący jeszcze na ziemi doświadczają pocieszenia i umacniają się w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego.

Cel modlitwy za dusze zmarłych

Modlitwa za zmarłych stanowi starożytną praktykę chrześcijańską. Znalazła ona swój wyraz w katolickim nauczaniu o czyśćcu. Czyściec to stan, w jakim znajdują się ludzie, którzy umierają w przyjaźni z Bogiem, ale ich miłość do Boga i do bliźniego wymaga jeszcze udoskonalenia. Zmarli ci podlegają więc „oczyszczeniu”, chociaż trwają już w miłości Chrystusa.

