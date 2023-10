Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazała na Park Technologiczny „Interior” w Nowej Soli jako najlepszy ośrodek w kraju i przekazała grant w wysokości prawie 10,5 miliona złotych na cyfryzację polskich firm szkoleniowych. Rządowa agencja postawiła na konsorcjum Parku Interior, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej ze Szczecina. – Te trzy podmioty stworzyły partnerstwo, które do projektu wniosło wszystko to co ma najlepsze. Musieliśmy wskazać kadry, doświadczenie, nasz potencjał, opisać plany, wskazać wszystkie nasze mocne strony i zwyciężyliśmy w konkursie, w którym wzięło udział około 30 podmiotów z całego kraju – cieszy się Łukasz Rut, dyrektor nowosolskiego parku.

Przedsięwzięcie ruszy w grudniu. Zaangażowanych będzie kilkadziesiąt osób i przeszło 500 polskich firm szkoleniowych i doradczych. Nowa Sól będzie centrum najnowocześniejszych technologii teleinformatyczno – edukacyjnych w kraju.