Sąd rejonowy w Poznaniu podjął w piątek (20 października) decyzję o tymczasowym aresztowaniu 71-letniego Zbysława C., który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Nożownik z Poznania tymczasowo aresztowany

– Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec 71-letniego Zbysława C. na okres trzech miesięcy

– powiedział PAP prok. Wawrzyniak.

Dodał, że posiedzenie w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu odbyło się w piątek (20 października) z samego rana.

– Posiedzenie w sądzie odbyło się bez udziału tego pana, czyli zgodnie z tą procedurą, która została przyjęta, natomiast na posiedzeniu był obecny jego obrońca

– podkreślił prokurator.

Zbysław C. będzie izolowany na oddziale szpitalnym aresztu śledczego.

Prokurator pytany, czy posiada nowe informacje ze szpitala odnośnie stanu zdrowia Zbysława C., powiedział, że „nie ma żadnych nowych informacji na temat stanu zdrowia tego mężczyzny„.

Zaatakował przedszkolne dzieci, Maurycego pchnął nożem

W środę (18 października) w Poznaniu 71-letni Zbysław C. z nieznanych przyczyn zaatakował nożem 5-letniego chłopca, który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Dziecko zostało ranione w klatkę piersiową, zmarło mimo natychmiastowej pomocy. Mężczyzna został ujęty; trafił do szpitala, gdzie przebywa pod dozorem policji.

W czwartek (20 października) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP, że wydano postanowienie o przedstawieniu Zbysławowi C. zarzutów.

– Postanowienie to dotyczy zarzutu zabójstwa tego chłopca poprzez zadanie ciosu i spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią

– podkreślił.

Zapowiedział też, że prokuratura skieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec tego mężczyzny.

Rzecznik powiedział też, że stan zdrowia podejrzanego nie pozwala na wykonywanie czynności z jego udziałem.

– Otrzymaliśmy informację ze szpitala, że Zbysław C. jest niezdolny w chwili obecnej do brania udziału w czynnościach procesowych. Niedawno weszły jednak w życie przepisy, które umożliwiają wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów bez konieczności przesłuchania podejrzanego. W przypadku skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt, sąd też nie musi tego mężczyzny przesłuchiwać” – wyjaśnił.

W czwartek (20 października) na konferencji prasowej prok. Wawrzyniak potwierdził, że Zbysław C. leczył się neurologicznie.

– Wiemy, że cierpi na schorzenia neurologiczne, które spowodowały jakieś zmiany organiczne w mózgu

– powiedział.

Sekcja zwłok dziecka wykazała, że przyczyną zgonu pięcioletniego chłopca była rana kłuta klatki piersiowej.

Sprawca był agresywny już na kilka dni przed tragedią

Śledczy ustalili dotąd, że przed atakiem na dziecko 71-latek zaczepiał ekspedientkę w jednym z okolicznych sklepów, zaczepiał też innego mężczyznę – w obu przypadkach został zignorowany. Zbysław C. miał grozić ekspedientce śmiercią, mężczyźnie miał pokazać nóż.

– Dopiero potem przyszedł do tej grupki dzieci. Powiedział, że wszystkich zabije. Potem zaatakował, zadał cios, oddalił się z tego miejsca, został zatrzymany przez świadków

– powiedział prokurator i zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że dziecko było przypadkową ofiarą.

Dodał, że śledczy zabezpieczyli nóż, którym mężczyzna uderzył dziecko. Podczas przeszukania mężczyzny odnaleziono przy nim kolejny nóż.

– Są przesłuchiwani świadkowie, ustalane są okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu, ale również sposób zachowywania tego mężczyzny przed nim. Nie mamy informacji, by ten mężczyzna w ostatnich dniach zachowywał się niepokojąco, inaczej. Wiem od policjantów, że oni też nie odnotowali żadnych sygnałów, by ten mężczyzna niepokojąco się zachowywał

– dodał prokurator.

W środę wieczorem (18 października) rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak pytany przez PAP, czy policja miała wcześniej sygnały od mieszkańców okolicy, sąsiadów mężczyzny, że czują się zagrożeni jego zachowaniem, powiedział, że „ten mężczyzna nigdy wcześniej nie był notowany„.

Dodał, że z dotychczas zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że mężczyzna zachowywał się „niepokojąco” od dwóch dni. Natomiast – jak podkreślił Borowiak – „nie było żadnego zgłoszenia w tej sprawie na 112„.

Zaznaczył też, że z dotychczas uzyskanych informacji nie wynika, by ze strony tego mężczyzny „były to takie zachowania, które by wzbudzały u ludzi jakieś zaniepokojenie, że rzeczywiście może być niebezpieczny, czy może komuś zrobić krzywdę”.

Zapewniono opiekę psychologiczną dla rodziców, dzieci i nauczycieli przedszkola

Dzieci, rodzice i nauczyciele z przedszkola, do którego chodził pięcioletni chłopiec jeszcze w środę zostali objęci opieką psychologiczną.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych przedszkole poinformowało, że „z uwagi na tragiczne zdarzenie, które miało miejsce (…) w okolicach naszego przedszkola, a dotyczy naszego wychowanka, chcemy poinformować, że przedszkole będzie otwarte jak dotychczas”.

– Do końca tygodnia w godzinach porannych oraz popołudniowych na terenie placówki zapewnione zostanie wsparcie psychologa zarówno dla dzieci jak i rodziców

– podano.

Wskazano też miejsca oraz kontakt do placówek, które będą udzielały pomocy psychologicznej w kolejnych dniach.

Rzeczniczka prezydenta Poznania Joanna Żabierek powiedziała w czwartek (20 października) PAP, że „od wczoraj dzieci, rodzice oraz nauczyciele są objęci opieką psychologów. Specjaliści są dzisiaj w placówce od godziny 6 i pozostaną do dyspozycji w kolejnych tygodniach” – powiedziała.

Również rodzina zmarłego 5-letniego chłopca została objęta opieką psychologów. Żabierek poinformowała, że wsparcia rodzinie udzielili również pracownicy punktu interwencji kryzysowej.