Opinię publiczną w całej Polsce poruszyło zabójstwo 5-latka w Poznaniu. Do makabrycznego zdarzenia doszło w dzielnicy Łazarz. Mężczyzna podszedł do grupy przedszkolaków i z nieznanych przyczyn zaczął grozić dzieciom. Napastnik ranił nożem 5 – letniego chłopca i uciekł. Chłopiec mimo podjętej reanimacji, po przetransportowaniu do szpitala zmarł.

Mężczyzna podejrzewany o atak na 5-latka został zatrzymany przez policję. To 71-latek. Na razie nie są znane motywy tej zbrodni.

Wielu komentatorów domaga się wprowadzania kary śmierci dla oprawców, a jako zasadność swojej tezy pokazują m.in. przypadki mordowania bezbronnych dzieci. Przypomnijmy, że ten rodzaj karania przestępców nie istnieje w państwach Unii Europejskiej.

Dlatego dziś pytamy: Czy należałoby rozważyć przywrócenie kary śmierci w przypadku popełnienia najcięższych przestępstw? Czy świadomość kary śmierci odstraszyłaby przestępców od popełnienia najcięższych zbrodni?

Pyta Łukasz Brodzik

