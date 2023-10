We wczorajszych wyborach parlamentarnych wzięło udział prawie 72% uprawnionych do głosowania Polaków. Jest to rekordowa frekwencja w historii wyborów w naszym kraju.

Mieszkańcy Lubuskiego wczoraj również ruszyli do lokali wyborczych. – Trzeba głosować i samemu decydować. Dobrze, że Polacy się tak mocno zmobilizowali – podkreślają Lubuszanie: