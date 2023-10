Wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest ponad 29 mln 91 tys. 533, z tego blisko13 tys. wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób – głosujących przez pełnomocnika; wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania – przekazał w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Przewodniczący PKW przypomniał, że frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 r. wyniosła niespełna 62 proc., natomiast w referendum w 2015 r. – niespełna 8 proc.

Jeśli chodzi o dane bieżące na godz. 16 – poinformował – spośród wszystkich 31 497 utworzonych obwodów głosowania, 29 292 to stałe obwody głosowania, 1781 odrębnych obwodów głosowania, a ponadto zostało utworzonych 417 obwodów za granicą, ale ostatecznie jest ich 416 ze względu na zlikwidowanie obwodu w Izraelu. Ponadto, zaznaczył, utworzono osiem obwodów na statkach.

„Wyborców uprawnionych do głosowania jest 29 mln 91 tys. 533 osoby, z tego 12 792 osoby to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a z kolei 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika. Ponadto wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych wynosi 262 641 osób, natomiast okręgowych komisji wyborczych – 345 osób”