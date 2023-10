Komitet Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców rezygnuje z udziału w niedzielnych wyborach. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła już formalne decyzje w tej sprawie.

Komitet podjął decyzję o samorozwiązaniu. Rodzi to dość poważne konsekwencje, bo zrobił to już po wydrukowaniu kart do głosowania. PKW nie ma już możliwości, by wydrukować karty ponownie. Oznacza to, że komitet pozostanie na kartach, ale ewentualne głosy oddane na jego kandydatów nie będą brane pod uwagę. W lokalach wyborczych znajdą się odpowiednie informacje.

Komitet Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców zarejestrował w okręgu lubuskim listę z siedemnastoma kandydatami. Liderami były osoby spoza regionu. Komitet nie prowadził praktycznie żadnej kampanii.

Obwodowe komisje wyborcze będą informować wyborców, że komitet ten nie bierze udziału w wyborach.

Głos oddany na kandydata ze skreślonej listy będzie głosem nieważnym. Jeśli jednak wyborca postawi znak X przy nazwisku kandydata ze skreślonej listy oraz przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, taki głos będzie ważny – będzie traktowany jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona.

W każdej obwodowej komisji wyborczej, w okręgach w których Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców zarejestrowała listy, znajdzie się także obwieszczenie okręgowej komisji wyborczej o rozwiązaniu komitetu.