RED LIPS Kochana Rycz!

Dokładnie 10 paz´dziernika 2013 roku ukazał sie? debiutancki album 'To Co Nam Było’. Zespo´ł Red Lips rozpocza?ł celebracje? minionej dekady na deskach Opery Les´nej w Sopocie podczas tegorocznego Top Of The Top, prezentuja?c pierwszy po dłuz˙szej przerwie singiel z nowego materiału 'Dzika Rzeka’.

– W naszych nowych piosenkach rozprawiam sie? sama z soba? – z dziewczyna? kto´ra? przez ostanie 10 lat s´wiat widział w idealnym obrazku. Dzis´ jako s´wiadoma kobieta, po wielu przejs´ciach, moge? odwaz˙niej mo´wic´ o własnych słabos´ciach, le?kach i presji wspo´łczesnej rzeczywistos´ci. 'KOCHANA?’ pisałam do samej siebie, dopiero po chwili us´wiadomiłam siebie, z˙e to utwo´r dla kaz˙dej z nas – bez wyja?tku. Tym włas´nie tekstem przytulam wszystkie kobiety, chca?c im doradzic´, by przestały wstydzic´ sie? własnych emocji, by pozwoliły sobie na bycie po prostu soba?.

DODA Mama

Już jest! Długo wyczekiwana reedycja podwójnie platynowej płyty 'Aquaria’ zawierająca dodatkowo pięć zupełnie premierowych utworów. Gościnnie w dwóch nowych piosenkach usłyszymy Smolastego oraz Bedoesa 2115.

Promocji albumu towarzyszą spektakularne koncerty w ramach trasy 'Aquaria tour’, które wyprzedały się w zaledwie kilka godzin.

