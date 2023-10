Marta na co dzień prowadzi zajęcia Eko Animacje w MCKiE „Dom Harcerza”. Od wielu lat związana jest z amatorskim ruchem teatralnym i recytatorskim. Wielokrotna laureatka festiwali teatralnych w kraju i za granicą.

Zajmuje się także promocją tradycji regionu oraz promowaniem produktu lokalnego, tradycyjnego. Jej pasją jest nie tylko teatr, ale także przyroda. Pielęgnuje rośliny w swoim ogrodzie, edukuje, widzi wartość flory.

O czułości do roślin, dbaniu o to, co ją otacza i pracy u podstaw opowie dziś w magazynie Między nami zwierzętami Marta Pohrebny – eko animatorka.

Piotr Dziełakowski opowiada o lesie, zwierzętach i bagnach. Organizuje wyprawy terenowe. Filmuje przyrodę i tworzy filmy przyrodnicze.