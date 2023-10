Do zbiorów Muzeum Wojskowego w Drzonowie trafił w formie darowizny obraz przedstawiający zasłużonego dla II RP oficera artylerii płk. Rudolfa Patoczkę. Autorem okazał się uczeń Wojciecha Kossaka i absolwent ASP w Krakowie Marian Nowicki.

Przekazał go do muzeum mieszkaniec Żar, wnuk Rudolfa, Andrzej Monastyrski, dołączając ciekawe zdjęcia, dokumenty po dziadku, mamie i tacie. Artylerzysta po aktywnej karierze wojskowej zginął w obozie Auschwitz-Birkenau, mama ofiarodawcy Wanda Monastyrska również była więźniem obozu Auschwitz, skąd jako nastolatka została przeniesiona do innego obozu na zachodzie Niemiec. Podczas alianckiego nalotu udało jej się zbiec i przedostać do Francji. Po wyzwoleniu trafiła do Pomocniczej Służby Kobiet RAF. Tata Stefan Monastyrski po 1939 trafił na Syberię, skąd wydostał się wraz z Armią Andersa i przeszedł z nią cały zachodni szlak bojowy.

Jeden obraz – wiele historii. Oprócz ofiarodawcy niewielu członków rodziny Pana Rodolfa interesuje się historią dziadka- artylerzysty i dawnymi losami członków rodziny. Z pomocą przyszedł historyk z Muzeum Wojskowego w Drzonowie Błażej Mościpan, ustalając wiele do tej pory nieznanych faktów i przekazując je rodzinie. Sam przed laty miał podobną sytuację, podążając śladami dziadków – wielkopolskich powstańców. Wszak podobno każda rodzina ma swoich bohaterów – trzeba tylko o nich pamiętać. Pan Błażej był bohaterem mojego reportażu na ten temat pięć lat temu. Tym razem podążyłem wraz z nim śladem obrazu i rodzinnej historii płk. Rodolfa Patoczki.

Zdjęcia rodzinne przekazane do Muzeum Wojskowego przez Pana Andrzeja Monastyrskiego.