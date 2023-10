Choć Polacy mniej słodzą, to coraz częściej jedzą i piją produkty, które zawierają dużo cukru. W efekcie szybko przybieramy na wadze, a otyły jest już co czwarty Polak. To wszystko prowadzi do rozregulowania organizmu, a następnie cukrzycy, która jest chorobą cywilizacyjną. W związku z tym, w najbliższy piątek, w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, odbędzie się otwarte spotkanie z lekarzem diabetologiem. O szczegółach mówi Ewa Batko, rzecznik prezydenta miasta.

Początek piątkowego spotkania o piętnastej.