W Miejskim Przedszkolu numer 6 w Żaganiu przeprowadzono cykliczne ćwiczenie związane z ewakuacją personelu oraz przebywających w placówce dzieci. Celem wydarzenia było sprawdzenie procedur na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W obiekcie nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej i wybuchł pożar. To na szczęście ćwiczebny scenariusz, ale reakcje na sygnał ogłoszonego alarmu sprawdzali strażacy. Ocenili oni czy wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi schematami zachowania w takich sytuacjach. To także dla dzieci przypomnienie, a dla nowo przyjętych nauka tego, co wówczas robić. Jak mówią czterolatki z przedszkola, najważniejsze jest, aby słuchać wychowawczyni: