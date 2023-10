Przedstawiam „teczkę” przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska; to wielki wyrzut sumienia PO – powiedział premier Mateusz Morawiecki na niedzielnej konwencji PiS w Katowicach. Według premiera w „teczce Tuska” są dokumenty, które potwierdzają zamiar „wpuszczenia” przez PO imigrantów.

Morawiecki na konwencji w katowickim Spodku zaprezentował „teczkę Tuska”, w której – jak mówił „ujętych jest wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów, tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska„.

– Ta teczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów” – powiedział premier. Szef rządu dodał, że dlatego „ta teczka to także wielki wyrzut sumienia PO”.

Premier @MorawieckiM w Katowicach: Bronimy interesu górników i rolników. Nie zgadzamy się z polityką klimatyczną UE. Nie zgodziliśmy się także na wwóz ukraińskiego zboża, dlatego nałożyliśmy na nie jednostronne embargo. Zapewniam, że będziemy bronić polskiego rolnictwa.

Tusk posłuchał Angeli Merkel i podniósł wiek emerytalny

Donald Tusk w czasie swoich rządów posłuchał Angeli Merkel i podniósł wiek emerytalny – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymało obietnicy i obniżyło wiek emerytalny do poprzednich poziomów.

– Oni (PO), wbrew wcześniejszym obietnicom podnieśli wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn. Dla kobiet pracujących na terenach wiejskich nawet o 12 lat. Okłamali Polaków. Polacy prosili – nie podnoście wieku emerytalnego. Miliony Polaków ich prosiły, ale oni posłuchali jednej osoby, a konkretnie jednej Niemki: Angeli Merkel. Tusk posłuchał Angeli Merkel, która suflowała mu do ucha, aby podnosił wiek emerytalny. Tak rzeczywistość wyglądała w czasach rządów Platformy Obywatelskiej

– powiedział premier.

Szef rządu wytknął też rządom Platformy Obywatelskiej brak polityki senioralnej, brak polityki wobec osób niepełnosprawnych.

Wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło swoje obietnice w życie, obniżając wiek emerytalny do poprzedniego poziomu, wprowadziło dodatkowe świadczenia dla emerytów w postaci 13. i 14. emerytury, oraz emeryturę bez podatku do 2500 zł, czy darmowe leki dla seniorów.

– Będziemy kontynuować naszą wielką politykę wsparcia seniorów, tę politykę, którą widzicie choćby po ostatniej czternastce” – podkreślił szef rządu.

W „teczce Tuska” jest dowód na to, że oni przygotowywali dziesiątki tysięcy miejsca dla nielegalnych imigrantów

– W „teczce Tuska” jest dowód na to, że oni przygotowywali dziesiątki tysięcy miejsc dla nielegalnych imigrantów, że chcą zrobić druga Lampedusę, tu jest na to dowód. Ale w ostatnich dniach partia Tuska w Europie domaga się, żąda, aby jak najszybciej wdrożyć pakt migracyjny, który zawiera, właśnie przyjmowanie nielegalnych imigrantów albo płacenie ogromnych sum za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów. W ostatnich dniach partia Tuska to zrobiła. Spadły łuski w oczu

– powiedział szef rządu.

– To jest właśnie dowód, czarno na białym, że Tusk chce doprowadzić do wielkiej fali nielegalnej imigracji do Polski

– podkreślił.

Zwrócił uwagę, że wtedy oni „pójdą do Niemiec, bo tam chcą głównie żyć”. „Wtedy Niemcy powiedzą musimy zamknąć granicę Schengen. Prawdziwe ryzyko zamknięcia granicy Schengen jest wtedy, kiedy by Tusk – co nie daj Panie Boże – tego koszmaru nie dopuść, doszedł do władzy i wtedy wpuszczą tych nielegalnych imigrantów. Nie możemy na to pozwolić. To jest ich prawdziwy plan” – ocenił premier.

Dodał, że polityka rządu jest w tym względzie jasna. „PiS nie dopuści do nielegalnej imigracji do Polski, choćby zmuszały nas do tego Berlin, Paryż, Bruksela. Wszyscy razem wzięci. My wskazujemy na potężne ryzyko z tym związane” – podkreślił.

Podał, że tylko w ostatnich dniach „12 osób zginęło w strzelaninach w Szwecji”. „Dwa dni temu, w Holandii, kilka osób zginęło z ręki nielegalnych imigrantów, w tym 14-letnia, dziewczynka. 50 nielegalnych imigrantów zaatakowało policjantów we Włoszech. Do Marsylii ściągane są siły specjalne. A w Paryżu boją się wychodzić na spacer na przedmieścia, zobaczcie sobie te filmy. To są filmy grozy” – mówił szef rządu.

Polska gospodarka rozwija się, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej

– Tak jak walczymy o bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo fizyczne, tak też walczymy o bezpieczeństwo gospodarcze (…) Wbrew wszystkim oczekiwaniom, udało nam się w taki sposób zdusić inflację, aby nie przyrosło bezrobocie

– powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Polityk zaznaczył, że „eksperci Platformy Obywatelskiej” kilka miesięcy wcześniej mówili, że nie możliwym jest, aby we wrześniu inflacja w Polsce spadła do jednocyfrowej, bo oznaczałoby to „zarżnięcie gospodarki”.

– Otóż stało się to możliwe, gospodarka nie jest zarżnięta, ma się dobrze, rozwija się, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej i to ich bardzo boli

– ocenił.

Premier stwierdził, że „boli ich” także fakt, że „nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który w ostatnich dziesięciu latach tak mocno obniżyłby główne podatki dochodowe”. Morawiecki wymienił obniżenie stawki PIT z 18 na 12 proc., dziesięciokrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie CIT oraz VAT na 500 produktów.

– Jednocześnie dochody do budżetu wzrosły o 100 procent

– dodał.

– Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, nie wiem czy jest na świecie i to ich także boli. To drodzy rodacy świadczy o skuteczności naszej polityki gospodarczej

– podkreślił.

Premier @MorawieckiM w Katowicach: Poradziliśmy sobie z inflacją. Polska gospodarka ma się dobrze, rozwija się, a wskaźnik bezrobocia jest najniższy w historii. To boli naszych przeciwników. Boli ich to, że nie ma drugiego takiego kraju, który w ostatnich latach tak obniżył

Wskrzesiliśmy politykę bezpieczeństwa z prawdziwego zdarzenia

Podczas konwencji PiS w Katowicach premier powiedział, że za czasów rządów koalicji PO-PSL likwidowane były jednostki wojskowe.

– Linia zdrady Tuska, czyli linia Wisły, do której miały się polskie wojska natychmiast wycofać, zostawić pół Polski na pastwę Ruskich, aby tam była następna Bucza, Irpień, Borodzianka. To była polityka bezpieczeństwa pod sztandarem Platformy Obywatelskiej

– stwierdził.

Jednocześnie zastrzegł, że Prawo i Sprawiedliwość „odbudowało politykę bezpieczeństwa z prawdziwego zdarzenia”.

– Wskrzesiliśmy taką politykę bezpieczeństwa, jaka jest właściwa poważnym, szanującym się państwom, poważnym krajom

– wskazał.

Poinformował, że polska armia rośnie z 95 tysięcy żołnierzy do ponad 170 tysięcy żołnierzy.

– Kupujemy najnowocześniejszą broń z całego świata

– dodał.

Przypomniał, że kiedy Ukraina otrzymała wyrzutnie HIMARS, odrzuciła Rosjan na sto kilkadziesiąt kilometrów.

– My takich HIMARS-ów zamówiliśmy kilkaset. Polska jest i będzie jeszcze bardziej bezpieczna

– podkreślił.

Zaznaczył, że rząd PiS umacnia polską Policję i Straż Graniczną.

– Nie pozwalamy plugawić polskiego munduru, jak to, co widzimy na filmie „Zielona Granica”, tak mocno chwalonym przez wszystkich zwolenników Platformy Obywatelskiej, ale też media III Rzeczypospolitej. Nie pozwólmy na to, aby szkalowany był polski mundur, aby polscy funkcjonariusze i żołnierze byli w taki sposób opluwani. Jesteśmy murem za polskim mundurem

– zaznaczył Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w Katowicach: Odbudowaliśmy politykę bezpieczeństwa. Nasza armia została zwiększona liczebnie z 95 tys. żołnierzy do 175 tys. żołnierzy. Kupujemy nowoczesny sprzęt dla wojska i rozwijamy polski przemysł zbrojeniowy. Nie zgadzamy się na opluwanie mundurowych.

Rynek pracy za PO to królestwo śmieciówek i ponad 2 mln ludzi bez pracy

Premier Morawiecki porównał sytuację na rynku pracy podczas rządów PO-PSL i PiS.

– Rynek pracy za PO to 2 mln 300 tys. ludzi bez pracy. To ponad 2 mln ludzi na umowach śmieciowych. Praca za 4 czy 5 zł za godzinę. To ponad 2 mln ludzi wygnanych na emigrację za chlebem. To Polska jako królestwo śmieciówek. To Polska pozbawiona perspektyw, montownia, tania siła robocza. Nie chcemy takiej Polski

– podkreślił premier.

Wskazał, że za rządów PiS nastąpiło – jego zdaniem – przywrócenie godności na rynku pracy.

– To minimalna stawka godzinowa 23 zł, a za kilka miesięcy 28 zł za godzinę. To średnie wynagrodzenie przekraczające grubo ponad 7 tys. zł., a my podtrzymujemy naszą obietnicę na kolejne lata. Za cztery lata będzie to co najmniej 10 tys. zł średniego wynagrodzenia w gospodarce polskiej. To ucywilizowany rynek pracy, to najniższe bezrobocie w historii III RP. To drugie najniższe bezrobocie w UE. To są osiągnięcia rządów PiS

– powiedział.

Według Morawieckiego PO pozwoliła, żeby Polska była okradana. „Pozwolili, żeby mafie VAT-owskie, cwaniacy, przestępcy (…), żeby mafie pasły się i hulały jak wiatr po dzikich polach” – zaznaczył premier.

Premier @MorawieckiM w Katowicach: Rządy PO-PSL to brak polityki senioralnej i brak polityki wobec osób niepełnosprawnych. Obiecaliśmy obniżenie wieku emerytalnego i to zrealizowaliśmy. Jeżeli 15 października wygramy to będziemy kontynuować naszą politykę senioralną, dzięki

Morawiecki do Zełenskiego

Premier Morawiecki zwrócił się również do prezydenta Ukrainy