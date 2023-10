Dziś po godzinie 14:05 w cyklu „Historie pisane na nowo” relacja z Gdyni, gdzie zakończył się 15 Festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. To największy w Europie przegląd twórczości dotyczącej historii najnowszej. W tym roku przygotowano 250 projekcji, pokazów, debat i spotkań ze świadkami historii.

Nagrodzeni i wyróżnieni na Festiwalu NNW:

Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych

Fundatorem nagrody jest Polski Instytut Sztuki Filmowej

Prowadzący poprosili o odczytanie werdyktu i wręczenie nagrody przewodniczącego jury w międzynarodowym konkursie filmów fabularnych, reżysera amerykańskiego Johna Grootersa oraz Aleksandrę Więcek, kierownik działu upowszechniania kultury filmowej i promocji PISF.

To wielki honor być tutaj z ludźmi, którzy kochają wolność i tradycję. W konkursie startowało 14 filmów i były to bardzo mocne filmy o wysokim poziomie artystycznym – mówił Grooters.

Nagrodę główną w tym konkursie zdobył film:

NAHSCHUSS/OSTATNIA EGZEKUCJA REŻ. FRANZISKA STÜNKEL (Niemcy)

Nie spodziewałam się tego, to wielki honor, przyjechałam tu z Peterem, świadkiem historii, który siedział w więzieniu z bohaterem mojego filmu. Mój ojciec jest historykiem i opowiadał mi, że musimy wszyscy zrozumieć przeszłość, więc dzieciństwo upływało mi w przekonaniu, że trzeba opowiedzieć te historie. Nagrodę chcę zadedykować wszystkim, którzy byli ofiarami reżimów totalitarnych. Na tym festiwalu przeżyłam coś niezwykłego, tu wszyscy ze sobą rozmawiają, a to jest najważniejsze, żeby umieć rozmawiać.

Przyznano też wyróżnienia dla filmów:

BLOKÁD REŻ. ÁDÁM TO?SÉR (Węgry)

KLONDIKE REŻ. MARYNA ER GORBACH (Ukraina/Turcja)

THE SILENT FOREST/MILCZA?CY LAS REŻ. SARALISA VOLM (Niemcy)

Konkurs Reportaży Radiowych

Fundatorem nagrody jest Polskie Radio S.A.

Od lat warstwę filmową Festiwalu NNW poszerzamy o materiały radiowe. Nagradzamy wspaniałe historie opowiedziane słuchaczom przez prawdziwych mistrzów słowa. Piotr Witt, przewodniczący jury konkursu radiowego odczytał werdykt i wręczył wraz Krzysztofem Gottesmanem, dyrektorem Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, nagrodę główną za reportaż:

Za prawdę o Katyniu odebrano mu wszystko reż. Maciej Jastrzębski

Są bohaterowie, którzy poświęcają wszystko, byśmy my poznali prawdę i doznali wolności – powiedział Jastrzębski.

WYRÓŻNIENIA

Młynek Marysi reż. Magdalena Galas-Klusek (Polskie Radio Kielce)

Szpotański i Spółka reż. Urszula Żółtowska-Tomaszewska (Polskie Radio S.A. Studio Reportażu i Dokumentu)

Trzy dni Korfantego reż. Mariusz Malec (1 Program Polskiego Radia)

KONKURS WIDEOKLIPÓW

Albert Golembiowski, członek jury w konkursie wideoklipów, przyznał, że dzięki tym teledyskom zobaczył, iż w krótkim czasie można przeszyć ludzkie serca.

Nagrodę główną otrzymał obraz

MIŁOŚĆ ISTNIEJE ZAWSZE Wojtka Sokoła

WYRÓŻNIENIE

??????? ???????/Wszechświat Ukrainy Alexander Sparinsky

Nagrodę główną odebrał dr Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, mówiąc: Miłość istnieje zawsze to było hasło całych obchodów rocznicowych. Chcieliśmy połączyć emocje tamtych ludzi, powstańców, z dzisiejszymi młodymi ludźmi. Punktem wyjścia było zdjęcie ze ślubu powstańczego, a puentą niech będzie to, że małżeństwo to przeżyło razem 75 lat.

NAGRODA EUROPEJSKIEJ PLATFORMY PAMIĘCI I SUMIENIA

Tradycją Festiwalu NNW jest także nagroda wręczana przez przedstawicieli Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia.

Dr Paweł Ukielski oraz dr Andrzeja Jerie, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, odczytali werdykt i wręczyli nagrodę główną, która otrzymał film:

Godspeed, los Polacos! reż. Adam Nawrot

Ten film w brawurowy sposób połączył historię grupy młodych ludzi marzących o przygodzie i historię reżimu PRL – napisało jury w uzasadnieniu.

Nagroda im. Janusza Krupskiego

Fundatorem nagrody jest Fundacja Rodziny Witaszków

„Wolna Polska w wolnym świecie” – manifest Janusza Krupskiego, pierwszego patrona Festiwalu NNW w dzisiejszym czasie wydaje nam się bardzo aktualny. Bliskość wojny, odradzający się rosyjski imperializm, czyhające tuż za granicami zagrożenie sprawiają, że nagroda, którą zaraz wręczymy nabiera nowego wymiaru. Kapituła nagrody im. Janusza Krupskiego za odwagę i trud w podejmowaniu tematów i przypominaniu ludzi niepokornych, niezłomnych wyklętych na 15. Festiwalu NNW Gdynia 2023 zdecydowało przyznać nagrodę im. Janusza Krupskiego

Jackowi Papisowi za film Tadeusz Romer – misja niemoz˙liwa

Nagrodę z rąk przewodniczącej kapituły, Joanny Krupskiej, odebrał Jan Żaryn, dyrektor IDMN, który powiedział, że jego Instytut ma to szczęście, iż może działać za sprawą funduszu patriotycznego, jednym z projektów dzięki temu zrealizowanych był film o Tadeuszu Romerze – piękna historia o polskich możliwościach.

Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia:

dla Anity Gargas za film Zatarte ślady i Macieja Fijałkowskiego za film Matusia.

NAGRODY PITCHING FORUM NNW

Fundatorami nagrody są Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Telewizja Polska S.A.

Festiwal NNW to nie tylko miejsce, gdzie pokazujemy filmy. Podczas warsztatów Pitching Forum stale się rozwijamy, doskonalimy, wskazujemy twórcom jak przejść od pomysłu do realizacji filmu. Partnerami w pracy nad tymi pomysłami są dla nas co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Telewizja Polska S.A.

NAGRODA PITCHING FORUM NNW

KRRiTV

Minister Marzena Paczuska-Tętnik, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosiła, że w tym roku wsparcie KRRiTV zyskał projekt:

Zapomniane dzieci robotnic przymusowych Anety Barcik

Ta historia musi być opowiedziana do końca, ale potrzebujemy też dialogu. Dziękuję Margot Loehr, która poświęciła dwadzieścia lat, żeby opowiedzieć prawdę o zbrodniach na dzieciach – powiedziała Barcik.

NAGRODA PITCHING FORUM NNW

Telewizja Polska S.A.

Dr Stanisław Królak, redaktor TVP Historia ogłosił, że Telewizja Polska S.A. wspierając twórców już na początkowym etapie pracy nad filmem, jednogłośnie wybrała film:

Zapomniane dzieci robotnic przymusowych Anety Barcik

NAGRODA PREZESA ZARZĄDU TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

Marta Ławacz, dyrektor TVP Kultura, powiedziała ogłaszając zwycięzcę

Polska potrzebuje bohaterów wielkich czynów, dlatego Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. przyznał nagrodę dla filmu:

Tadeusz Romer – misja niemożliwa reż. Jacek Papis

NAGRODA DYREKTORA FESTIWALU

Arkadiusz Gołębiewski, postanowił docenić jeden z filmów pokazywanych w tegorocznym konkursie Festiwalu NNW za artystyczne przekładanie historii na język filmu. Dyrektor nagrodził film:

Godspeed, los Polacos! reż. Adam Nawrot

Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych

Fundatorem nagrody jest Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Główna nagroda im. rtm. Witolda Pileckiego

Anna Ferens, przewodnicząca jury odczytała werdykt mówiąc, że nagroda idzie ona do trzymającego w napięciu dramatu opowiadającego w wielowarstwowej narracji o moralnej erozji ludzi w pułapce totalitaryzmu. Zwyciężył film:

MOTHERLAND/MATCZYZNA REZ˙. ALEXANDER MIHALKOVICH (Szwecja/Ukraina/Norwegia)

Dziękuję, że mogłem być na tej scenie wraz z bohaterami walk o niepodległość, dziękuję za pomoc Polakom, za wsparcie Białorusi od czasów powstania telewizji Biełsat. Chciałbym zadedykować tę nagrodę białoruskim więźniom politycznym i Ukraińcom na froncie – powiedział reżyser.

Jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień. Otrzymują je filmy:

SIGNS OF WAR reż. JURI RECHINSKY (Austria/Ukraina)

WAR AT HOME/WOJNA DOMOWA reż. ALEKSANDER ZALEWSKI (Polska)

NOW IS THE PAST – MY FATHER, JAVA & THE PHANTOM FILMS/TERAZ JEST PRZESZŁOŚĆ – MÓJ OJCIEC, JAVA I UPIORNE FILMY reż. SHIN-ICHI ISE (Japonia)

KONKURS DOKUMENTÓW POLSKICH

Fundatorem nagrody jest Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Główna nagroda Złoty Opornik

To najstarszy konkurs Festiwalu NNW. W tym roku jury pod przewodnictwem reżysera Pawła Woldana uhonorowało film:

STANISŁAW HELSKI. DLATEGO reż. MICHAŁ TORZ

Wyróżnienia otrzymali:

WIARA 44 reż. WIKTOR BOJANOWSKI

NOTATKI GROZY reż. PAWEŁ PIOTROWSKI

MATUSIA reż. MACIEJ FIJAŁKOWSKI

GRABIEŻ reż. PIOTR MIELECH

Paweł Woldan powiedział, że to wielka radość oglądać filmy o ludziach wolnych i odważnych, robione przez reżyserów wolnych i odważnych, co w świecie filmu nie jest takie oczywiste. Nagrodę wręczył prof. Konrad Wnęk.

Cieszę się, że choć trochę swoim filmem mogłem pomóc rodzinie Stanisława Helskiego – mówił Torz, dziękując IPN, że zaufał debiutantowi i pomógł przy realizacji filmu.