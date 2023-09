Nawet kilkadziesiąt paczek dociera do osób potrzebujących w powiecie wschowskim z Leszczyńskiego Banku Żywności. Organizacja, która działa na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski, wspomaga też potrzebującym we Wschowie czy Szlichtyngowej. – Dotarły do nas sygnały, że w tym rejonie jest potrzeba wsparcia określonej grupy osób, więc nie odmawiamy. Opracowaliśmy plan logistyczny i pomagamy – mówi Katarzyna Jaśkowiak, prezes Leszczyńskiego Banku Żywności.

Leszczyński Bank Żywności odbiera ze sklepów spożywczych żywność, której termin ważności dobiega końca. Po jej posortowaniu powstają paczki dla potrzebujących. Wsparcie świadczą dyskonty spożywcze m.in. ze Wschowy i Szlichtyngowej.