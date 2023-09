Pani Emilia Biberstein-Łabuda kilka lat temu dowiedziała się o niezwykłej historii swojego pradziadka. Wiosną temat ten na naszej antenie zaprezentowała Marzena Wróbel-Szała w reportażu pt. „Opowiem Wam o Bronikowie”. Stało się to przyczynkiem do poszukiwania rodzinnych korzeni bohaterki audycji sięgających miejscowości Bronikowo koło Śmigla. Poznała historię tej miejscowości i jego mieszkańców.

Przez 40-lat dbali o bezimienną mogiłę żołnierza pochowanego przed laty na terenie parku. Miejscowi wraz z regionalistami postanowili dowiedzieć się kim był. Okazało się, że to Kazimierz Henryk Gilowski żołnierz WP, który zmarł w tragicznych okolicznościach. Udało się dotrzeć do jego krewnych, którzy nie znali losów przodka. Kilka dni temu spotkali się z mieszkańcami w Bronikowie. Mieszkająca w USA Marzena Dixon i jej brat Krzysztof Półtorak złożyli kwiaty na grobie Henryka. Bardzo wzruszeni podziękowali mieszkańcom Bronikowa za to, że pamiętali..