W związku z przebudową drogi ul. Bohaterów Getta w Żarach znów nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Ponieważ ulica jest dość długa i ma wiele skrzyżowań, a znajduje się przy niej wiele instytucji i firm, drogowcy remontują ulicę odcinkami, zamykając je sukcesywnie.

– Znów mamy zmianę, która m.in. zmienia dojazd do Szpitala na wyspie – mówi Edyta Gotowiecka, rzeczniczka urzędu miasta w Żarach.

Drogowcy i policjanci apelują do kierowców, by nie jeździli na pamięć i stosowali się do nowej organizacji ruchu.