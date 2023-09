„Bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność Polski jest ogromną zasługują trudu pracy rolnika, który uświęca ten chleb, będący tradycją naszych ojców. Dziś jest na każdym stole i nie brakuje go, tak jak i innych płodów rolnych. Wraz z naszymi rolnikami i dzięki naszym rolnikom przetrwaliśmy trudy, które były w ostatnim czasie” – mówił podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że polski rolnik znajduje się pod wszechstronną opieką ze strony polskiego państwa.

Andrzej Duda móiwł też, że „piecza nad polskim rolnictwem i rozwój obszarów wiejskich to nieustannie trwające zadanie, które nigdy się nie skończy – zawsze będzie odpowiedzialnością polskich władz”

„Ta odpowiedzialność sprowadza się do tego, by sprawować pieczę nad tym, by rolnika nie pochłonęły siły przyrody, by otrzymał na czas odpowiednie wsparcie. Przede wszystkim, obowiązkiem polskich władz jest stwarzanie takich warunków, by rolnik mógł spokojnie pracować i spokojnie zarobić na tym, co powstało w jego gospodarstwie”