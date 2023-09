Jazda rowerem staje się z każdym rokiem bardziej powszechna. Rowery nie tylko wykorzystywane są do wyczynu sportowego, ale też do rekreacji i komunikacji. Rozumiejąc ten trend samorządy budują z każdym rokiem więcej ścieżek rowerowych, choć do zrobienia jest jeszcze wiele. Tak jest w gminie Szczaniec, gdzie wkrótce będzie kolejna trasa dla rowerów.

– Mamy już pomysł na ścieżkę, a teraz mamy także pieniądze na jej zaprojektowanie – mówi Krzysztof Neryng, wójt Szczańca.

Potrzebę budowy ścieżek rowerowych w gminie potwierdził ostatni VI Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Szczaniec, w którym uczestniczyło ponad 120 rowerzystów.