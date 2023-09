Strażacy ochotnicy z Lubniewic mają większą remizę. Dzisiaj oddano ją do użytku. Na rozbudowę miasto otrzymało dofinansowanie z polskiego ładu w kwocie 630 tys. Całe zadanie kosztowało ponad milion złotych.

Jak mówi st. bryg. Krystian Kosela, zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej rozbudowa była niezbędna:

Jak mówi Karolina Sawko, prezes OSP Lubniewice, do tej pory jednostka dysponowała tylko dwoma boksami garażowymi. Część sprzętu była magazynowana w innej części miasta. To wydłużało czas dojazdu do osób potrzebujących pomocy:

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podkreśla, że ochotnicze straże pożarne są ogromnym wsparciem dla jednostek zawodowych:

Dodajmy, że budowa trwała niecały rok.