Z Ukrainy wrócili szprotawscy samorządowcy, którzy po raz piąty pojechali tam z pomocą humanitarną. Podobnie jak poprzednio żywność, środki higieny i wóz strażacki trafiły do Umania, miasta partnerskiego. Tak jak do tej pory była to wspólna pomoc Sprembergu, miasta w Niemczech i Kórnika, miasta partnerskiego Umania. – Mechanizm zbiórki jest zawsze podobny – mówi Maciej Boryna ze szprotawskiego ratusza.

Ze względów bezpieczeństwa przekazanie pomocy odbyło się w okolicach Lwowa.