Nowy samochód trafił do Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Lubsku. To szczególny pojazd, bo może pomieścić 9 osób i wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych.

– Musieliśmy dokonać tego zakupu, bo dotychczas użytkowane auto nie nadawało się do przewozu osób na wózkach – mówi Józef Radzion, starosta żarski.

Dodajmy, że samochód do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowywała firma z Łodzi. A starosta zapewnia, że teraz pierwszy w kolejce po nowe auto jest Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach.