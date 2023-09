Dyrekcja Parku Narodowego Ujście Warty rozpoczęła z sąsiadującymi gminami konsultacje w sprawie projektu Planu ochrony dla Parku.

– Projekt Planu ochrony parku to dla nas wytyczne do działania, a dla postronnych wskazówka, co zamierzamy robić. Aby nie doszło do kolizji naszych działań z potrzebami gmin, niezbędne są konsultacje – mówi Robert Zdrojewski z Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie.

Zgodnie z przepisami Park musi udostępnić informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.