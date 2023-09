Trwa Winobranie, czyli największe święto winiarskie w Polsce. Sercem imprezy jest miasteczko winiarskie, gdzie swoje produkty prezentują właściciele lubuskich winnic.

Winiarze zachęcają do degustacji lokalnych wyrobów oraz opowiadają o procesie ich powstawania.

– To wieloletni proces – podkreśla Krystian Kurpiel z Winnicy pod Wieżą:

Jak się okazuje, większość winnic opiera się na rodzinnej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Potwierdzają to słowa Piotra Żelaznego, właściciela winnicy Żelazny:

.

Na lubuskich winnicach uprawiane są liczne odmiany szczepów, które różnią się wielkością, kolorem, smakiem i czasem dojrzewania owoców winorośli. Jedną ze specjalności Winnicy Mozów jest wino z beczki:

Winnice to nie tylko możliwość degustacji lokalnych produktów, ale także okazja do odpoczynku i zwiedzania. – To piękne miejsce, w którym można się zrelaksować i napawać widokiem – podkreśla pracownica Winnicy Milsko:

Większość lubuskich winnic posiada bazę noclegową, a także oferuje możliwość organizacji imprez okolicznościowych.

Oprócz prezentowanych winnic, które oferują degustację swoich produktów, imprezie towarzyszą także inne atrakcje, takie jak: muzykowanie, Festiwal Kultury Winiarskiej czy zwiedzanie piwnic. Winobraniowe miasteczko winiarskie można odwiedzać do 16 września.