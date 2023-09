Od 1 września dzieci, które nie ukończyły 18 lat i osoby, które przekroczyły 65 rok życia mogą, po spełnieniu określonych warunków, otrzymać bezpłatne leki. Prawo do takich leków przysługuje pacjentom, którym lekarz wystawił receptę nie wcześniej niż 30 sierpnia – przekazało w środę (13 września) Ministerstwo Zdrowia.

Bezpłatne leki z odpowiednim kodem na recepcie

Rzecznik resortu Iwona Kania przypomniała w komunikacie, że recepta musi zawierać odpowiedni kod: kod „S” – w przypadku recept wystawianych dla seniorów i kod „DZ” – w przypadku recept wystawianych dla dzieci i młodzieży.

Zaznaczyła, że kod „S” i „DZ” nie może być uzupełniony na etapie realizacji recepty.

Więcej leków dla seniorów i nowa lista leków dla dzieci i młodzieży

Resort podnosi, że bezpłatne są leki, które dotychczas podlegały częściowej refundacji.

– W wykazie jest większa niż dotychczas liczba leków dostępnych dla seniorów (3789 pozycji) oraz nowa lista leków dla dzieci i młodzieży (2825 pozycji)

– wskazało MZ.

Ministerstwo przekazało, że recepty bez kodów „S” i „DZ” są realizowane na zasadach obowiązujących przed 30 sierpnia 2023 r.

Wykaz bezpłatnych leków

Wykaz bezpłatnych leków dla osób 65+ i 18- znajduje się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia pod adresem >>www.gov.pl/web/zdrowie<<.

Warunki otrzymania darmowego leku

Pacjent może otrzymać lek z wykazu bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Warunkiem jest m.in. to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Nieodpłatną receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana bezpłatnych leków. Wiek pacjenta musi zostać zweryfikowany np. poprzez numer PESEL. Na recepcie w rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta” lekarz wpisuje „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia, albo „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.