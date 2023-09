Bezpłatne projekty domów 120, 150 i 180 m kw. będzie można pobrać od października br. ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – podał w poniedziałek (11 września) resort rozwoju. Szef MRiT Waldemar Buda dodał, że bezpłatne projekty domów do 70 m kw. okazały się „hitem” – pobrano ich prawie 62 tys.

– poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas poniedziałkowej (11 września) konferencji prasowej podkreślił, że bezpłatne projekty domów do 70 m kw. „okazały się prawdziwym hitem – pobrano ich prawie 62 tys.”.

– To skłoniło nas do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na budynki większe, które lepiej będą odpowiadały potrzebom rodzin. Jestem pewien, że będą się one cieszyły jeszcze większą popularnością