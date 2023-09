Piłkarska reprezentacja Polski przegrywają w niedzielę w Tiranie z Albanią 0:2 doznała trzeciej porażki w trwających eliminacjach mistrzostw Euro 2024. To już najgorszy bilans w kwalifikacjach do wielkiego turnieju od 10 lat.

Z Czechami 1:3 na inaugurację eliminacji i pracy trenera Fernando Santosa, później 2:3 z Mołdawią, mimo prowadzenia 2:0 do przerwy, a teraz 0:2 z Albanią. W pięciu występach biało-czerwoni zdobyli ledwie sześć punktów i zajmują czwartą pozycję w grupie.

Poprzednio trzy porażki w eliminacjach zdarzyły się im przed mundialem 2014, kiedy kadrę prowadził Waldemar Fornalik. Polacy wtedy dwukrotnie ulegli Ukraińcom i raz Anglikom, co przełożyło się na czwarte miejsce, jeszcze za Czarnogórą, w grupie i brak awansu do turnieju finałowego.

Ogólny bilans tamtych kwalifikacji to trzy zwycięstwa, cztery remisy i trzy porażki, gdyż w grupie było sześć drużyn.

Później przyszły trzy batalia eliminacyjne zakończone sukcesem i tylko z jedną przegraną w 10 spotkaniach.

Zespół narodowy pod wodzą trenera Adama Nawałki najpierw zakwalifikował się do Euro 2016 z bilansem 6-3-1, a na tarczy biało-czerwoni wrócili tylko z Frankfurtu nad Menem po 1:3 z Niemcami, ówczesnymi mistrzami globu.

Następnie Polacy awansowali do mistrzostw świata 2018 po ośmiu wygranych, remisie i porażce (pamiętne 0:4 z Danią w Kopenhadze).

Z Jerzym Brzęczkiem w roli selekcjonera polska drużyna pewnie – 8-1-1 w kwalifikacjach – zapewniła sobie występ w Euro 2020, a jedynej porażki doznała ze Słowenią (0:2) w Lublanie.

Eliminacje do mistrzostw świata w Katarze to bilans 6-2-2 ekipy trenera Paulo Sousy. Sposób na biało-czerwonych znaleźli Anglicy na Wembley, gdzie wygrali 2:1, oraz Węgrzy na PGE Narodowym, gdzie także było 1:2, ale Polacy byli już pewni udziału w barażach o awans na mundial.

Bilans reprezentacji w ostatnich cyklach eliminacyjnych:

El. MŚ 2014 – 3 wygrane, 4 remisy, 3 porażki

El. ME 2016 – 6-3-1

El. MŚ 2018 – 8-1-1

El. ME 2020 – 8-1-1

El. MŚ 2022 – 6-2-2

El. ME 2024 – 2-0-3 (po 5 meczach)