W 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie trwa szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mundur włożyło tam 150 ochotników. Na uroczystym apelu żołnierzom wręczono broń.

Do Żagania stawiło się 160 chętnych do służby, niewiele mniej do Sulechowa. – Służba dobrowolna staje się wśród młodych ludzi coraz bardziej popularna. Za nimi pierwsze zajęcia. Otrzymali także broń, więc za chwilę ich pierwsze w życiu strzelanie – mówi major Zbigniew Płaczkiewicz:

Sami żołnierze podkreślają, że jest to ich świadomy wybór. – Część z nas przyszła do wojska, aby się przekonać czy to jest to, co chcą robić. Inni poszli w rodzinne tradycje i wiedzą już wiele o armii – zaznaczają:

Szkolenie sulechowskich ochotników zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej 23 września.