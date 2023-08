W najnowszym sondażu Kantar Public dla Gazety Wyborczej zanotowano wzrost notowań Zjednoczonej Prawicy, aż o 5 pkt. proc.

Zjednoczona Prawica uzyskuje wynik 38%, co stanowi wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu. Jej konkurent, Koalicja Obywatelska uzyskuje wynik 30%, co stanowi spadek o 2 pkt. proc. Podium zamyka Lewica, która z wynikiem 8% zyskuje 1 pkt proc.

Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 6%.

Poniżej progu wyborczego znajduje się koalicyjny komitet Trzecia Droga z wynikiem 6%.

Na podstawie sondażu „Gazeta Wyborcza” przeprowadziła symulację podziału mandatów, z której wynika, że Zjednoczona Prawica mogłaby rządzić samodzielnie.

Według wskazywanej symulacji podziału mandatów PiS miałoby do dyspozycji 231-235 mandatów.

Inne partie: KO — 176-178 mandatów; Lewica — 30-32 mandaty; Konfederacja — 19 mandatów.

Sondaż Kantar Public został wykonany w dniach 18-23 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnej próbie 983 osób za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).