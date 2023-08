Na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 39 proc. badanych, na KO – 29 proc., na Konfederację – 13 proc., na Lewicę – 7 proc., a na Trzecia Drogę 8 proc. – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu. Badanie nie obejmuje wyborców niezdecydowanych.

„Na które ugrupowania polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?” – tak brzmiało pytanie, które pracownia Social Changes zadała ankietowanym.

39 proc. z nich odpowiedziało, że na Zjednoczoną Prawicę, czyli tyle samo co w badaniu Social Changes tydzień temu. Na Koalicję Obywatelską oddało by głos 29 proc. ankietowanych, czyli też tyle co w poprzednim badaniu. Głos na Konfederację chce oddać 13 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.) Na Lewicę – 7 proc. (spadek o 2 pkt. proc.) Głosowanie na Polskę 2050 deklaruje 5 proc. wyborców (spadek o 1 pkt. proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: PSL, na które chce zagłosować 4 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt. proc.) oraz Kukiz’15 i Porozumienie, które mogą liczyć na 1 proc. głosów. W wariancie uwzględniającym Trzecią Drogę, czyli wspólny start PSL i Polski 2050, ma ona poparcie 8 proc. wyborców.

W sondażu ankietowani zostali też zapytani, czy wzięliby udział w wyborach do parlamentu, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę.

67 proc. badanych zadeklarowało udział w wyborach, w tym 54 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie weźmie w nich udział, a 13 proc., że raczej tak. 26 proc. badanych odpowiedziała, że nie weźmie udziału, 13 proc. wybrało odpowiedź, że zdecydowanie nie weźmie udziału, a 13 proc., że raczej nie weźmie. 12 proc. ankietowanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Badanie zrealizowano metodą CAW (Komputer Asystę Web Interview) na panelu internetowym 18–21 sierpnia 2023 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków. Wzięło w nim udział 1062 osób.