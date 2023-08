AstroEnergy Warta Gorzów bezbramkowo zremisowała u siebie z Odrą Skrzynie Zając Bytom Odrzański w meczu kończącym trzecią kolejkę 3 grupy piłkarskiej III ligi.

W pierwszej połowie zarysowała się lekka przewaga Odry, ale nie przełożyło się to na zbyt wiele klarownych sytuacji bramkowej.

Druga część należała już do Warty a gorzowianie co rusz, głownie z bliska ostrzeliwali bramkę gości. Jednak albo chybili, albo na drodze stawał im świetne dysponowany bramkarz Bartek Szafer. 20-letni golkiper, który dodajmy – to nie zdrobnienie z naszej strony – takie imię ma wpisane w dowodzenie, obronił na dodatek w 89 minucie rzut karny wykonywany przez Jakuba Dudę: