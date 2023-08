Platforma Obywatelska ogłosiła, że ma już gotowe listy wyborcze. O ile na forum krajowym dziwić może egzotyczny sojusz PO z Agrounią, czy wzięcie na listy oskarżanego o współpracę z SB Bogusława Wołoszańskiego, to niespodzianek w lubuskiej Platformie nie było.

Tak jak w poprzednich wyborach na drugie miejsce zepchnięty został Waldemar Sługocki, przewodniczący lubuskiej Platformy Obywatelskiej. Miejsce musiał zrobić swojej partyjnej koleżance, która zasłynęła w zeszłym roku słowami o „rtęci” w Odrze, a i dziś próbuje robić politykę na katastrofie w Przylepie. Elżbieta Polak swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami zyskała sobie względy przewodniczącego Tuska, który grą na emocjach próbuje prowadzić kampanię wyborczą. Mniej wyrazisty poseł Sługocki musiał pocieszyć się drugim miejscem.

Jednocześnie partii Zieloni nie udało się już – jak w zeszłym roku – zdobyć miejsca w pierwszej piątce na liście Koalicji Obywatelskiej. Zupełnie niewidoczny ani w sejmie, ani w województwie poseł Tomasz Aniśko nie jest nawet na liście. Jego miejsce na odległej jedenastej pozycji ma zająć Joanna Liddane.

Ciekawostka to czwarte miejsce dotychczasowego senatora Roberta Dowhana. Musiał on ustąpić – w ramach paktu senackiego – generałowi Mirosławowi Różańskiemu (znanemu z kontrowersyjnych słów dotyczących wypowiadania umów na dostawę sprzętu dla polskiego wojska), który to w Zielonej Górze będzie startował do senatu. Robertowi Dowhanowi w utrzymaniu dotychczasowej pozycji nie pomogły zapewne wulgarne i obraźliwe tytuły przelewów alimentów dla jego byłej żony.

Na liście nie znalazł się wicemarszałek województwa Marcin Jabłoński. Czyżby to obawa o marny wynik lubuskiego polityka, czy celowy zabieg? Nieoficjalnie mówi się, że w kontekście startu Elżbiety Polak w wyborach parlamentarnych Marcin Jabłoński mógłby zasiąść w fotelu marszałka do czasu wyborów samorządowych.

Pierwsze jedenaście miejsc na liście Koalicji Obywatelskiej, które podał nam poseł Waldemar Sługocki przedstawia się następująco: