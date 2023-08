Trzciel, jako jedyna gmina z województwa lubuskiego, została członkiem Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Poza Trzcielem do związku należy 17 gmin i 4 powiaty z Wielkopolski.

– Udział w tym związku jest dla nas korzystny, bo mamy wiele powiązań z sąsiadami w Wielkopolsce, a komunikacja w tamtą stronę bardzo kulała – tłumaczy Jarosław Kaczmarek, burmistrz Trzciela.

Jarosław Kaczmarek dodaje, że autobusy WTR miały dojeżdżać do Miedzichowa, a to zaledwie 5 kilometrów od Trzciela, więc oczywistym był pomysł wydłużenia trasy do lubuskiego miasteczka.