Dzisiaj w świebodzińskim ratuszu z burmistrzem Tomaszem Sielickim spotkali się uczestnicy obozu integracyjnego. Było on skierowany do ukraińskiej młodzieży mieszkającej w Hamburgu i młodych mieszkańców powiatu świebodzińskiego. Zorganizowało go stowarzyszenie Pomost.

– Spotkanie to miało na przybliżyć młodym ludziom specyfikę lokalnego samorządu – mówi burmistrz Tomasz Sielicki:

Dzisiejsza wizyta w ratuszu to jedna z wielu atrakcji jaka czekała na młodych ludzi.

– Wszytko to dzięki międzynarodowej współpracy wolontariuszy – mówi Jan Kostyszak, prezes stowarzyszenia:

Lars Seidel, wolontariusz z Hamburga mówi, że dla niego było to nowe doświadczenie. Wcześniej tego typu wymiany robił dla osób pełnoletnich, jednak organizacja takich imprez nie jest dla niego nowością:

Jaulia Jarmolenko, uczestniczka obozu mówi, że grupa po zapoznaniu bardzo się ze sobą zżyła:

Jak mówi Irina Dymieńczuk młodzież ma dużo atrakcji:

Dodajmy, że obóz trwa do niedzieli.