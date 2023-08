W sali widowiskowej Luna w Żarach trwa muzyczny poligon. Wydarzenie organizuje Żarski Dom Kultury wraz z Miejską orkiestrą Dętą oraz Orkiestrą Wojskową z Żagania. W trzydniowych zajęciach udział może wziąć każdy, kto gra na instrumencie. To okazja, aby podszkolić swój warsztat u boku muzyków w mundurach.

Warsztaty to również okazja do wymiany doświadczeń i podpatrywania dobrych praktyk. To również cenne wskazówki dla młodych instrumentalistów od doświadczonych kolegów z wojskowej orkiestry. Obok siebie zasiedli nawet dwaj trębacze. Uczeń i jego profesor. Jak mówi dowódca żagańskich żołnierzy kapitan Jacek Putra, jest to ciekawa inicjatywa i jednocześnie zachęta dla niezdecydowanych, aby podjąć wyzwanie i wziąć udział w lekcjach i zabawie: