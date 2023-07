Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego odcinka autostrady A18.

Trasa wiodąca południową częścią województwa lubuskiego w stronę granicy państwa w Olszynie od ponad dwóch lat dostosowywana jest do parametrów autostrady.

– We wrześniu ubiegłego roku oddaliśmy do użytku odcinek Żary Zachód – Iłowa, a teraz dostaliśmy zgodę na otwarcie odcinka Olszyna – Żary – mówi Marek Pilaczyński z lubuskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Przebudowa południowej nitki dotychczasowej drogi krajowej nr 18 na 70-kilometrowym odcinku między Olszyną na Golnicami to drugi etap dostosowywania tej trasy do parametrów autostrady.

Jak podkreśla Marek Pilaczyński, zakres prac był bardzo szeroki i wymagał podzielenia tej inwestycji na kilka odcinków:

Oddanie do użytku kolejnego odcinka autostrady A18 nie oznacza jednak, że ruch na tej drodze będzie się odbywał bez przeszkód.

Jak zaznacza Marek Pilaczyński, przez najbliższe dwa tygodnie prowadzone tam będą jeszcze prace związane z usuwaniem dotychczasowego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, w związku z czym warto jeszcze uzbroić się w cierpliwość i zachować ostrożność:

Dodajmy, że budowa autostrady A18 prowadzona jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i kosztować będzie niemal 900 mln złotych.

Do dokończenia zostały jeszcze dwa odcinki o długości ok. 38 kilometrów – od węzła Iłowa do granicy województwa lubuskiego oraz dalej do węzła Golnice, gdzie osiemnastka łączy się z autostradą A-4. Wszystkie prace mają się zakończyć jesienią.