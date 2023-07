11-kilometrowy nowy odcinek autostrady A18 otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

To odcinek od węzła Olszyna w kierunku Żar. Trasa została rozbudowana do parametrów autostrady. Przebudowa tego odcinka kosztowała ponad 138 mln zł.

Nowy odcinek będzie udostępniany kierowcom stopniowo, w miarę postępu prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu. Cała operacja zajmie około dwóch tygodni.

Przebudowa jezdni południowej drogi 18, na odcinku 70 km między Olszyną i Golnicami, w kierunku Legnicy, jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej w kierunku granicy w Olszynie, którą prowadzono w latach 2004-2007.

Prace budowlane prowadzone są jeszcze na odcinkach o łącznej długości blisko 38 kilometrów. To dwa fragmenty: Od węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz dalej do węzła Golnice, gdzie osiemnastka łączy się z autostradą A-4. Wszystkie prace mają zakończyć się jesienią.